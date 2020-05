Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato ieri sera un’’ordinanza che introduce l’obbligo di utilizzo della mascherina in tutte le aree di pertinenza dei centri commerciali (ad esempio parcheggi e aree gioco) e dispone la chiusura degli esercizi di ristorazione e somministrazione alimenti massimo all’una di notte, lasciando ai sindaci la possibilità di introdurre maggiori restrizioni o particolari modalità di somministrazione (come fatto dal Comune di Torino) qualora ne riscontrassero l’esigenza per evitare assembramenti.

Di seguito il testo dell’ordinanza a questo link https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2020/05/decreto-Piemonte-n63-del-22-5-2020-1.pdf