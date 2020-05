Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 53. Sono 169 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 110.

Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 7, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 1 è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, 6 nei restanti reparti. Al momento non sono presenti pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea. 10 sono i pazienti ricoverati nel reparto separato e isolato, con entrate e uscite indipendenti, dell’Rsa “Monsignor Capra”.