È terminata a Imperia l’installazione di quattro pannelli semaforici con le tre tipologie di avviso (gialla, arancione e rossa) per segnalare le allerte idrogeologiche.

I punti individuati per il posizionamento sono:

Via Aurelia all’altezza della Casa di riposo Betlemme, in modo da intercettare il flusso in entrata da Imperia Ovest e da Sanremo;

Viale Mattetti all’altezza del Palazzo Comunale, baricentrico rispetto allo sviluppo della città;

Piazza Calvi, in modo da intercettare il flusso veicolare da Levante;

Rotonda Castelvecchio, per essere visibile a chi esce da Imperia Est o arriva dalla Valle Impero.

I pannelli semaforici saranno attivi a partire dalla prossima settimana.

“Questa segnaletica va ad aggiungersi a tutti gli altri strumenti, già in funzione, che abbiamo predisposto in questi due anni per garantire la massima e tempestiva comunicazione ai cittadini in caso di allerta”, commenta l’assessore Simone Vassallo. “Ringrazio i volontari e tutta la squadra della Protezione Civile comunale per il prezioso lavoro svolto anche in queste settimane difficili. Oggi a Imperia abbiamo una struttura e un’organizzazione che credo poche altre realtà possano vantare a livello regionale”.

Sabato prossimo, in occasione del mercato di Oneglia, la Protezione civile sarà presente con un proprio stand e distribuirà gratuitamente le mascherine monouso ai cittadini.