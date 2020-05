Il Comune di Taggia attraverso una delibera di giunta assunta in data odierna, ha deciso di ampliare

l’orario di accesso alle ZTL della Passeggiata a Mare e via Queirolo per andare incontro alle esigenze

degli operatori commerciali.

A comunicarlo è l’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive Chiara Cerri.

“Abbiamo deciso di agevolare i commercianti impegnati nell’attività di consegne a domicilio e di

asporto in questo momento di grande difficoltà – puntualizza l’Assessore Chiara Cerri – andando ad

ampliamento gli orari di accesso lungo le due zone a traffico limitato, concedendo il transito a tutti

i veicoli, tutti i giorni, dalle ore 06.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00. Il nostro intendo

è anche quello di andare agevolare allo stesso tempo i cittadini rendendo maggiormente fruibile

l’asporto consentendo loro di recarsi con il proprio mezzo nelle prossimità dei locali, alla luce

dell’ultima ordinanza regionale in materia che offre questa opportunità”.

Si tratta di un provvedimento condiviso con i rappresentati delle associazioni di categoria.

“Proprio pochi giorni prima di ritrovarci ad affrontare l’emergenza del coronavirus – prosegue

l’Assessore Cerri – abbiamo ricevuto da parte della Confesercenti cittadina una richiesta in merito

ad una eventuale modifica degli orari delle ZTL. Eravamo in procinto di organizzare un tavolo di

confronto per analizzare quanto proposto insieme alla Confcommercio e al Civ Il piano (composto

soprattutto da numerosi commercianti di via Queirolo). Ora più che mai ci siamo ritrovarti a dover

procedere in maniera tempestiva viste le necessità e le difficoltà del momento, con l’intento di

favorire il più possibile una ripresa commerciale”.

I nuovi orari di accesso entreranno in vigore dal 04 maggio 2020 e saranno validi fino al 31 maggio

2020.