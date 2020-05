Giovedì 14 maggio si celebra Sant’Ampelio, patrono della Città di Bordighera.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, gli appuntamenti che tradizionalmente accompagnano la ricorrenza non avranno luogo; sarà esclusivamente officiata alle ore 11.00, a porte chiuse e nel rispetto di tutte le misure di distanziamento sociale, la Messa presso la chiesa di Santa Maria Maddalena in paese alto. La funzione sarà celebrata da Monsignor Antonio Suetta, Vescovo della diocesi di Ventimiglia – Sanremo; sarà presente, in rappresentanza della Città, il Sindaco Vittorio Ingenito.

“Desidero ringraziare Sua Eccellenza Monsignor Antonio Suetta e il Reverendo Don Luca Salomone per questo invito, che giunge in un momento così significativo: mai come oggi il senso di appartenenza alla comunità può darci nuova forza.” dichiara il Sindaco. “Tutti i bordigotti saranno al mio fianco, anche se solo idealmente, per rendere omaggio al “nostro” Ampelio e di questo sono orgoglioso ed onorato. Il prossimo anno – è il mio auspicio più sentito – torneremo di nuovo insieme, per vivere con pienezza ogni attimo di questa giornata di festa così importante per tutti coloro che amano Bordighera”.

La Messa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Parrocchia di Santa Maria Maddalena.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, presso la chiesetta di Sant’Ampelio, sarà esposta la reliquia del Santo.Città di Bordighera