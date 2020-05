Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 26 Luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide.

Si sviluppa online attraverso i social network a partire da Aprile 2019, diventando

una realtà sempre più grande e con referenti in tutt’Italia.

Nei primi 6 mesi di attività sui social, solo attraverso Facebook, abbiamo raggiunto 92.483.817 utenti totali, una media di oltre 510.000 utenti al giorno.

Rosa Reale

“Questi numeri – dice Rosa Reale vicepresidente di Plastic Free – ci hanno portato, in pochissimo tempo, a diventare l’associazione di riferimento in Italia sulla problematica della plastica.Le nostre denunce e i risultati ottenuti sono finiti su diverse testate giornalistiche di rilievo. Il problema della plastica nei mari è reale e seguendo questo trend nel 2050 il peso della plastica nei mari sarà superiore a quello delle creature marine, un danno irreversibile per l’intero ecosistema. La notizia più incredibile degli ultimi mesi è stato il ritrovamento di plastica nel punto più profondo conosciuto dei mari di tutto il mondo. Una busta di plastica e involucri di caramelle sono stati

ritrovati, infatti, sul fondo della Fossa delle Marianne, nell’Oceano Pacifico.”

Come finisce tutta la plastica in mare? L’UNEP ha individuato tra le principali cause:

• le discariche illegali di rifiuti domestici e industriali e quelle legali mal gestite

• lo scarso trattamento delle acque reflue e gli sversamenti di acque reflue

• le cattive abitudini da parte delle persone che utilizzano le spiagge a fini ricreativi

o per pesca sportiva

• l’attività industriale, in particolare le industrie con processi che coinvolgono materiali plastici

• i trasporti

• le attività legate alla pesca

• i contenitori per i rifiuti non adeguatamente coperti e le strutture per il contenimento

dei rifiuti non chiuse ermeticamente

• i rifiuti abbandonati al suolo che gli agenti atmosferici (pioggia o neve o vento trasportano nei corsi d’acqua.

Altre notizie al link https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2020/05/Presentazione-Plastic-Free.pdf

Mentre se volete vedere un bel video cliccate sul link https://www.youtube.com/watch?v=yY7EasxjOOs