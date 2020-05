Li ha illustrati il presidente della Commissione Istruzione Matteo Fantone durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale.

“Il comune di Tortona – h detto – per affiancare le famiglie in difficoltà con la Didattica a Distanza, visti anche gli evidenti limiti manifestati dal Ministro dell’Istruzione, incapace di fornire indicazioni valide ed esaurienti in merito alla situazione scolastica durante il periodo Covid 19, ha istituito autonomamente due progetti denominati Tartaruga e Ti serve aiuto per i compiti.”

PROGETTO TARTARUGA:

T Tortona….Grande: La torta più grande. Fai la torta. Mandaci la foto della tua torta o il video tutorial della ricetta. – R Rime e Racconti: dedicate alla mia scuola, maestre compagni, ecc.

T Torre del Castello: disegna, dipingi, ritaglia, la torre del castello di Tortona. Manda la foto del tuo elaborato. Conserva il tuo elaborato ed al termine dell’emergenza Coronavirus potrai consegnarlo (alla scuola o al Comune) per un’esposizione di tutti gli elaborati.

G Giocare a casa: Racconta, disegna e spiega le regole del tuo gioco preferito da fare.

TI SERVE AIUTO CON I COMPITI?

La Casa dei Bambini c’è! Un aiuto a distanza fornito da educatori professionali usufruendo della messaggistica Whatsapp e Facebook.

“Anche la Biblioteca Civica – ha aggiunto Fantone – ha provveduto ad istituire iniziative per evitare la dispersione dei piccoli e grandi lettori affezionati a questo servizio: appuntamenti giornalieri su più canali (pagina Facebook, Radiopnr diocesi di Tortona con l’iniziativa “Io resto a casa”, canale You Tube dedicato) che offrono a tutti i lettori più piccoli storie raccontate e proposte dal vivo grazie al lavoro svolto dalla Direttrice dott. Manuela Marini e dalle persone che lavorano con lei per affiancare le famiglie dei piccoli lettori che già in centinaia frequentavano la nostra biblioteca e non far perdere loro una bellissima consuetudine.”