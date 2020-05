Fiabe e laboratori per i più piccoli: se i bambini non possono andare a scuola, è la scuola che entra nelle loro case. Il Comune di Acqui Terme, in collaborazione con le scuole d’infanzia dell’IC1, IC2 e Sacro Cuore, ha messo on line una pagina dedicata alle fiabe e a laboratori per bambini bloccati a casa a causa dell’emergenza coronavirus.



Si chiama ‘Una fiaba per il futuro’ il progetto messo a punto dal Comune di Acqui Terme. L’iniziativa ha coinvolto maestre delle scuole d’infanzia per intrattenere i bambini: un’occasione per viaggiare con la fantasia senza muoversi da casa e allo stesso tempo beneficiare della lettura di una voce conosciuta. La pagina è consultabile al seguente link https://bit.ly/unafiabaperilfuturo dove sarà possibile immergersi nella magiche atmosfere delle prime 15 fiabe raccontate dalle maestre e mettere le mani in pasta per la costruzione di oggetti graziosi da regalare ai propri familiari. Lo spazio verrà aggiornato con nuovi materiali nel corso del tempo.



“È un periodo molto particolare per i bambini e per le famiglie: abbiamo pensato, insieme alle scuole d’infanzia della nostra città, di allestire un piccolo spazio dove creare situazioni di sollievo con un progetto di fiabe raccontate dalle voci familiari delle nostre maestre” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Terzolo.