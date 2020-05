Ricerca per:

Secondo i dati della Regione Piemonte in merito al monitoraggio dei casi di Coronavirus, oggi a Tortona risultano 74 i contagiati contro i 90 di ieri mentre le persone sottoposte a provvedimento di quarantena sono 545.

Ancora buone notizie per il Coronavirus, dove Tortona si sta rivelando sempre più una città virtuosa e speriamo continui così, con i tortonesi che hanno preso coscienza della situazione e sono ligi al rispetto della distanza sociale e all’uso della mascherina.

Coronavirus a Tortona: ricoveri e infetti scendono ancora, la situazione sempre in continuo miglioramento