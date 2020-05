Adesso anche i lavoratori domestici potranno fare domanda all’Inps per ottenere un aiuto economico per l’emergenza Covid-19. Infatti il Bonus di 500,00 euro al mese per maggio e giugno per colf e badanti si tratta di una delle misure economiche a sostegno del reddito previste dal Decreto “Rilancio”.

Il Bonus è ricolto ai lavoratori del settore domestico che per richiederlo devono essere in possesso di alcuni requisiti e non beneficiare di altri ammortizzatori sociali istituiti con il Decreto “Cura Italia”. Per avere diritto al Bonus è necessario: aver avuto alla data del 23 febbraio 2020 uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, l contratto può essere ancora attivo oppure concluso; non essere conviventi con il datore di lavoro; non avere oltre al contratto di lavoro domestico un altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; non essere titolari di pensione, a eccezione dell’Assegno ordinario di invalidità; non essere percettori del Reddito di Emergenza; non percepire il Reddito di Cittadinanza per un importo superiore a 500,00 euro al mese; non percepire alcuna delle indennità previste dal Decreto “Cura Italia” ovvero quelle per i collaboratori, per i professionisti, per gli autonomi, per i lavoratori stagionali del turismo e per i lavoratori agricoli.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91 – Cell. 333.29.94.285

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Via Mameli, 65 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11 – Cell. 366.95.59.797

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91 – Cell. 333.29.94.285

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97 – Cell. 331.57.46.362

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04 – Cell. 392.70.51.519

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 349.79.77.966