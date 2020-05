L’ Associazione Nazionale Ex Allievi Don Orione si fa promotore di una raccolta fondi in aiuto delle “Piccole Suore Missionarie della Carità di Don Orione” del Piccolo Cottolengo di Tortona così duramente colpite in questo periodo emergenziale, sia dal punto di vista umano che economico.

“Ti chiediamo dunque un piccolo aiuto – dice Mauro Sala – per sostenere questa importante iniziativa di carità. Se non puoi partecipare alla donazione (ricordo che è libera e potrà essere anche anonima), puoi magari condividere la campagna e contribuire a diffondere il messaggio.”



Qui di seguito inseriamo il link della piattaforma di crowdfunding “GoFundMe” dove troverai tutte le informazioni per donare e per condividere la campagna.

https://www.gofundme.com/f/aiuto-alle-suore-del-piccolo-cottolengo-di-tortona?utm_source=customer&utm_medium=email&utm_campaign=p_cp+share-sheet.