L’emergenza sanitaria ha causato una situazione di grave crisi anche per il settore della raccolta differenziata dei rifiuti urbani tessili, in quanto la filiera nella quale vengono inviati e trattati successivamente questi rifiuti è ferma; ciò sta creando problemi negli stoccaggi di materiale. Proprio per questo motivo il Comune di Acqui Terme, in accordo con la cooperativa sociale Impressioni Grafiche e Econet, ha deciso che saranno temporaneamente rimossi i cassonetti per gli abiti usati in città. Tali rifiuti saranno raccolti in questa fase presso il Centro di Raccolta di Acqui Terme fino alla ripresa della filiera.

Ufficio stampa Comune di Acqui terme