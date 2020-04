Visto lo straordinario momento che stiamo vivendo (in negativo purtroppo) facciamo uno strappo alla regola e pubblichiamo uno scritto trovato sul web. Non sappiamo chi lo ha composto, però merita veramente e ve lo proponiamo:

Ci siamo addormentati in un mondo, e ci siamo svegliati in un altro.

Improvvisamente Disney è fuori dalla magia,

Parigi non è più romantica,

New York non si alza più in piedi,

il muro cinese non è più una fortezza,

e la Mecca è vuota.

Abbracci e baci diventano improvvisamente armi, e non visitare genitori e amici diventa un atto d’amore.

Improvvisamente ti rendi conto che il potere, la bellezza e il denaro non hanno valore e non riescono a prenderti l’ossigeno per cui stai combattendo.

Il mondo continua la sua vita ed è bellissimo. Mette solo gli esseri umani in gabbie. Penso che ci stia inviando un messaggio: “Non sei necessario. L’aria, la terra, l’acqua e il cielo senza di te stanno bene.

Quando tornate, ricordate che siete miei ospiti.

Non i miei padroni