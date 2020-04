Quasi 16 mila morti per Coronavirus in Italia di cui oltre 650 soltanto oggi. Da oltre un mese giornali e Tv ripetono che bisogna stare ad almeno un metro di distanza per cercare di non contrarre il virus (ma parliamo di una misura minima perché più distanti si sta meglio è visto che da recenti studi le goccioline di uno starnuto possono arrivare fino ad 8 metri), ma alla stupidità e all’ignoranza di certe persone non c’è mai fine.

Le richieste di avere la parrucchiera o la manicure a casa, visto che i negozi chiusi, però sono così numerose che il Comune di Alessandria si è sentito in dovere di diramare un comunicato stampa per ribadire – anche se dovrebbe essere evidente – che avere il parrucchiere a domicilio è vietato.

“A seguito delle numerose segnalazioni pervenute – scrive l’Ufficio stampa del Comune di Alessandria – si rammenta che l’attività artigianale a domicilio di parrucchiere ed estetista, ai sensi del Regolamento comunale vigente (Regolamento per l’esercizio dell’attività di acconciatore ed estetista ed attività collegate, art.3), non è mai consentita, salvo alcuni casi particolari normati dallo stesso Regolamento. Le disposizioni normative attualmente in vigore per la gestione dell’emergenza Covid-19 hanno inoltre sospeso anche le suddette attività regolarmente esercitate all’interno dei locali autorizzati. Pertanto, essendo lo svolgimento dell’attività attualmente vietato, si evidenzia che qualunque comportamento difforme dalla normativa vigente sarà passibile di sanzione.”