Il mio intento non era tanto “letterario”, quanto piuttosto un appello a tutti coloro che ancora si sentono e vogliono rimanere umani affinché si rendessero conto della miseria materiale e morale in cui la civiltà attuale, basata sull’individualismo, sul consumismo e sull’artificialità tecnologica ci costringe a vivere.

Sospensione dei diritti costituzionali, task force anti fake news, tracciamento tramite app, virus ingegnerizzati, vaccini obbligatori con microchip…. Nel mio pamphlet era già previsto tutto questo, anche se poi, come sempre, la realtà supera la fantasia.