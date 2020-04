Ancora piccole buone notizie per Tortona sulla situazione Coronavirs. La situazione dell’Ospedale ad oggi, martedì 21 aprile è la seguente: 101 persone ricoverate, 27 risultano residenti a Tortona. In base ai dati forniti tramite la piattaforma della Regione Piemonte che monitora tutti i pazienti trattati per Covid-19, risultano, oggi a Tortona, 204 contagiati e 607 persone in quarantena.

Piccoli passi che lasciano ben sperare per il futuro visto che ieri la situazione era con 101 persone ricoverate (le stesse di oggi) ma 30 risultavano residenti a Tortona quindi 3 in più di oggi. Ieri a Tortona, 208 erano i contagiati e 602 persone in quarantena.

Il Sindaco di Tortona Federico Chiodi ha comunica che presso l’ospedale di Tortona iniziano ad esserci posti liberi in Rianimazione e questo significa che i malati iniziano ad essere meno gravi