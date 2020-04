In genere non pubblicizziamo video perché Oggi Cronaca è soprattutto (ma non solo) un giornale di informazione anche se, quando è il caso, prendiamo posizione in merito a certe problematiche.

Oggi, però, facciamo uno strappo alla regola perché il video che proponiamo, a prescindere da chi l’ha realizzato, le cui idee e stile di vita si possono condividere o meno, non solo presenta delle gran belle immagini assolutamente da vedere, ma un testo profondo che induce alla riflessione ed è legato al periodo in cui stiamo vivendo.

Lo scopo del video, in questo momento in cui mezza popolazione del mondo è costretta fra le mura domestiche, cosa che nella storia dell’Umanità non era mai accaduta prima d’ora, è mettere un punto a ciò che abbiamo fatto fino adesso per valutare in quale modo “ripartire” dopo. Una ripartenza sotto l’aspetto mentale più pratico .

Il video si intitola “Lettera dal virus #ascolta” e potete vederlo a questo link https://www.youtube.com/watch?v=TTT99pV6Das. Retorica a parte, merita e ne suggeriamo la visione.