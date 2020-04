Devo dire che giorno dopo giorno sono sempre più stupito dalla generosità e dalla gentilezza dei tortonesi che in questa fase critica che stiamo provando tutti, sanno mettersi una mano sulla coscienza e, in base alle proprie disponibilità, dare quanto più possibile per superare questa crisi nel migliore dei modi. Un grazie a tutti.”

Queste le parole del Sindaco di Tortona Federico Chiodi che ogni giorno ringrazia di buon grado qualcuno per i gesti di generosità di tanti cittadini a dimostrazione che per fortuna, non ci sono soltanto gli indisciplinato e quelli che ignorano i divieti, ma la maggior parte della popolazione è gente sana, volenterosa, ligia ai doversi e soprattutto generosa verso gli altri.

Oggi il Sindaco ha ringraziato gli operatori della Guardia di Finanza di Tortona che hanno messo mano al portafoglio facendo una colletta per la spesa solidale destinata ai cittadini indigenti, poi ha ringraziato la ditta Prato e il titolare in particolare, Tiziano Prato che ha donato all’ospedale una macchina pulitrice completa di detersivo per effettuare la pulizia dell’ospedale.

Infine ha ringraziato la famiglia Gavio che ha donato 450 mascherine FFP2 al Comune.

“Mascherine – ha concluso Federico Chiodi – che abbiamo subito girato all’ospedale per essere utilizzate dal personale sanitario che opera all’interno della struttura e di coloro che si trovano al Distretto per effettuare i tamponi.