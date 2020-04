Summit in Videoconferneza del Sindaco di Tortona Federico Chiodi con fra Sindaci dei Comuni della provincia, Prefettura e ASL AL, per disciplinare i controlli sanitari nelle Case di riposo di Tortona dove, su disposizione della Giunta regionale del Piemonte è statao deciso di effettuare il tampone.

“Nei prossimi giorni – dice il Sindaco FedericoChiodi – inizierà l’esame del tampone per tutti gli ospiti e gli operatori delle residenze sanitarie per anziani di Tortona, come concordato nella riunione in videoconferenza tenutasi ieri”

Intanto l’aggiornamento sulla situazione presso l’Ospedale: a mecoeldì sera le persone ricoverate erano 104, delle quali 36 risultano residenti a Tortona.



Qualche dato ulteriore sull’emergenza in città: dall’inizio di marzo sono stati trattati 931 pazienti e, ad oggi, le persone positive risultano 203 mentre 505 sono in “quarantena”.

Intanto l’Amministrazione comunale e la società concessionaria ICA hanno concordato di prorogare ulteriormente, fino a martedì 14 aprile, la scadenza degli abbonamenti ai parcheggi in città, compresso il parcheggio sotterraneo “Passalacqua”.