Michela Zanarella è una scrittrice di talento, residente a Roma. Le sue poesie sono state tradotte in inglese, francese, arabo, spagnolo, rumeno, serbo, greco, portoghese, hindi e giapponese. E’ tra gli otto co-autori del romanzo di Federico Moccia “La ragazza di Roma Nord” edito da SEM.

Oggi vi illustriamo ‘L’istinto altrove’ edito da Giliano Ladolfi Editore racchiude 72 poesie.

Il libro ha come tema dominante l’amore, inteso non soltanto come sentimento per la persona che si ha accanto, ma come concetto universale, rivolto al cosmo, alle cose, alla vita, all’umanità.

Michela Zanarella si è affidata agli elementi che regolano l’esistenza sulla terra. Ha lasciato che il cuore si nutrisse di sguardi, silenzi, attese, distanze e che le parole fossero la trama di un amore che si muove e procede nel tempo con i suoi mutamenti, con le sue verità. La poeta ha cercato di creare immagini particolari, di far sentire al lettore ciò che prova senza nascondere nulla della propria interiorità.

Questo libro è una sorta di confessione in versi, è una ricerca costante di dolcezza, una contemplazione della bellezza della natura e di ciò di cui si circonda l’autrice. La luce ed il silenzio sono una presenza costante in tutta la raccolta. Le poesie de “L’istinto altrove” sono prevalentemente a verso libero.

Non ci sono tecnicismi o costruzioni in metrica. La poesia scorre fluida nella sua semplicità. L’autrice è riuscita ad entrare in sintonia con le parole, come se emanassero leggerezza, per far arrivare una carezza al lettore: “Ci sono silenzi solo nostri/e c’è il sacro bagliore del sole/che ci unisce come onde mosse dal vento”. Mantenere un proprio stile non è affatto scontato e semplice, Zanarella ha seguito l’istinto, ciò che le suggerivano determinate situazioni, senza mai dimenticare che la poesia ha bisogno di essenzialità, immagini, musicalità, purezza. Esiste una corporalità del lessico: gli occhi, le vene, la pelle, le labbra si ripetono nei testi. L’amore germoglia ovunque e mette radice in un altrove, perché la poesia è per l’autrice un viaggio senza meta.

Chi è l’autrice del libro

Michela Zanarella è nata a Cittadella (PD) nel 1980. Dal 2007 vive e lavora a Roma. Ha pubblicato tredici libri. Negli Stati Uniti è uscita in edizione inglese la raccolta tradotta da Leanne Hoppe “Meditations in the Feminine”, edita da Bordighera Press (2018). Giornalista, autrice di libri di narrativa e testi per il teatro, è redattrice di Periodico italiano Magazine e Laici.it .

