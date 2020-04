In questi giorni, a Pozzolo, davanti al portone del circolo “Il Giardino”, Manuel Floro ha posto un banchetto ove, per la gente che ne ha bisogno, sono a disposizione beni di prima necessità. Una iniziativa che è lo stesso Manuel Floro a spiegarci: “La distribuzione di beni di prima necessità?

Una iniziativa a favore delle persone che ne hanno bisogno e che, in seguito alle norme per evitare il corona virus, posso fare come privato senza autorizzazione da parte del Comune. Ed infatti l’iniziativa è realizzata con il banco sull’uscio del circolo Il Giardino” Manuel Floro aggiunge: “Io del resto ho scritto e messo in evidenza per chi si ferma la comunicazione che si devono evitare assembramenti dinanzi al banco e rispettare le distanze previste dai regolamenti messe in atto in seguito alla emergenza sanitaria. Specificando che si deve venire solo in caso di necessità.” Quindi afferma: “Se una persona non ha la possibilità economica per andare nei negozi ed acquistare beni di prima necessità viene al banco che ho allestito e gli diamo quanto ha bisogno. Certo la possibilità di controllo di questo effettivo bisogno è alquanto limitata. Comunque ho un accordo, chiamiamolo così, con il parroco di Pozzolo, don Costantino Marostegan, che ci ha inviato alcune famiglie.”

Aggiunge: “Numerose sono le persone che si sono fermate al banchetto che ho allestito, soprattutto anziani e donne con bambini. E’ una cosa che sta funzionando e si vede che c’era bisogno di questa iniziativa. Quello che voglio sottolineare è che alla realizzazione del banchetto della solidarietà hanno contribuito molte persone. Grazie a questo aiuto che ho ricevuto e se continuerà l’iniziativa potrebbe essere attuata fino al termine della situazione di emergenza.” In quanto ai beni offerti sono costituiti prevalentemente da sale, zucchero, latte, pasta, sugo, biscotti, brioche. Il banchetto viene limitato negli orari, al mattino dalle 9 alle 11.30, e dalle 15 alle 17.

Maurizio Priano