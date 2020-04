Ricerca per:

All’arrivo delle squadre l’incendio interessava una parte di cascina ed un fienile al cui interno vi erano, oltre al fieno, del legname e dei macchinari agricoli.Le squadre riuscivano a contenere l’incendio salvaguardando la parte abitativa del cascinale.Una squadra di Vigili del Fuoco è attualmente ancora al lavoro (ore 9) con una autobotte per le operazioni di smassamento e di minuto spegnimento.Non si segnalano feriti. —

Poco dopo la mezzanotte di poggi, venerdì 10 aprilea i Vigili del Fuoco di Alessandria, unitamente alla squadra di Vigili del Fuoco Volontari del distaccamento di Valenza ed a due autobotti della sede centrale sono intervenuti in San Salvatore Monferrato – Località Valparolo, per un incendio di cascina.

Si incendia una cascina a San Salvatore Monferrato, ingenti i danni ma nessun ferito per fortuna