Sabato 18 aprile sulla pagina del Circolo del Cinema di Tortona “Film e Video”

https://www.facebook.com/circolodelcinema.tortona/ si celebra il più grande e prolifico autore di libri di Fantascienza: Isaac Asimov. Diretta video alle ore 17

L’iniziativa è allestita dal Circolo del Cinema di Tortona, in collaborazione con la Fondazione Cassa di risparmio di Tortona, e si intitola “MULTIVAC” cioé il nome del più grande calcolatore del mondo, l’unico al quale nel futuro gli uomini si sono affidati. Un calcolatore che si trova nelle viscere della Terra ed è in grado di fare qualsiasi cosa: addirittura individuare un uomo che secondo calcoli particolari il cui voto rappresenta la sintesi degli elettori, per cui quando si va votare per il rinnovo delle cariche alla fine decide lui, l’uomo scelto da Multivac.

Ma Multivac è molto, molto di più e ve ne accorgerete.

Sarà presente ovviamente il presidente del Circolo del Cinema Nicola Santagostino.



Isaac Asimov, nato Isaac Judovič Asimov, 2 gennaio 1920 – New York, 6 aprile 1992), è stato uno scrittore e biochimico sovietico naturalizzato statunitense. Fu autore di numerosi romanzi e racconti di fantascienza e di volumi di divulgazione scientifica, la sua produzione è stimata intorno ai 500 volumi pubblicati, incentrata non solo su argomenti scientifici, ma anche sul romanzo poliziesco, la fantascienza umoristica e la letteratura per ragazzi. Alcuni romanzi e racconti di fantascienza hanno avuto trasposizioni cinematografiche.