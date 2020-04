Il punto del sindaco Lucchini



“La situazione del Pronto Soccorso è al momento tranquilla in quanto la forte affluenza della settimana scorsa si è nettamente ridimensionata. Tuttavia, in questi giorni si registrano numerosi nuovi casi positivi in città: tale repentino incremento si deve ad una massiccia azione di screening cominciata, pur con un sostanziale e preoccupante ritardo, nelle case di riposo. Questo dato di crescita è conseguente ad una refertazione dei tamponi elaborata in un breve lasso di tempo. Nell’alessandrino ci troviamo quindi in una fase di continua evoluzione e non è ancora possibile abbassare la guardia” dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini.



Mercati cittadini sospesi fino al 23 aprile





A seguito delle disposizioni per il contenimento del contagio da coronavirus , il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini ha disposto il divieto di svolgimento di tutti i mercati cittadini di ogni categoria merceologica fino al 23 aprile, fatte salve eventuali e ulteriori disposizioni successive.

Bollettino – ore 19

Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 116. Sono 258 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 14.

Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 53, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 5 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 48 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea.

Ufficio stampa Comune Acqui terme