Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Il materiale, da inviare all’indirizzo mail informagiovaninovi@gmail.com entro sabato 23 maggio 2020 , sarà pubblicato online e contribuirà a costruire una memoria collettiva di com’era la nostra città e l’Italia ai tempi del coronavirus che possa essere testimonianza e rafforzare l’unità che questa crisi ci ha fatto riscoprire. Al termine delle restrizioni connesse al contenimento dell’epidemia, gli elaborati verranno presentati alla cittadinanza in occasione di una mostra-evento finale.

L’invito è quello di realizzare disegni, fotografie o scrivere pensieri per raccontare con messaggi di speranza e amore, il momento che si sta vivendo, lasciare una traccia di sé, dei propri vissuti e delle proprie esperienze, nonostante la forzata reclusione nelle abitazioni.

Il Comune di Novi Ligure organizza un contest, rivolto a bambini, adolescenti, adulti e anziani, per raccontare la quotidianità al tempo del coronavirus.

Sabato a Novi Ligure, un’iniziativa per avere più speranza nel futuro