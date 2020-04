La situazione dell’Ospedale ad oggi, venerdì 24 aprile: 98 persone ricoverate, 25 (come ieri) risultano residenti a Tortona. In base ai dati forniti tramite la piattaforma della Regione Piemonte che monitora tutti i pazienti trattati per Covid-19, risultano, oggi a Tortona, 219 (uno meno di ieri) contagiati e 616 persone in quarantena con 14 più di ieri.

IUn ringraziamento alla Società Agricola Cascina Boschetto di Stazzano che oggi ha donato 450 forme di formaggio Montebore (nella foto in alto), regalate agli operatori sanitari dell’Ospedale di Tortona, agli operatori del Distretto Sanitario, alle Forze dell’ordine e ai volontari impegnati nei servizi comunali.

Ufficio stampa Comune di Tortona