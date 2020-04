Su disposizione della Regione Piemonte ASL AL ha dato comunicazione scritta alle RSA di vietare l’accesso ai parenti degli ospiti ed ai visitatori per tutto il mese di maggio 2020 (fatte salve ulteriori estensioni). Le Commissioni di Vigilanza hanno ricevuto istruzioni di sorvegliare sul fatto che non vi siano violazioni di quanto sopra. La disposizione è stata eseguita su indicazione della Regione Piemonte che con nota prot. n. 20938/A18.21° del 28/04/2020 ha formulato ulteriori indicazioni rispetto a quanto contenuto nel DPCM del 26/04/2020 art. 1 lettera x).

L’accesso ai parenti degli ospiti ed ai visitatori è vietato, al momento per il mese di maggio, anche in tutte le strutture sanitarie pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del SSR.

Di tale disposizione è stata data comunicazione alle strutture interessate, sottolineando l’importanza di realizzare idonee forme e modalità alternative di contatto tra ospiti e parenti, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie di comunicazione interattiva, in considerazione degli aspetti psicologici e relazionali correlati alle disposizioni in materia di regolamentazione degli accessi, in particolare per le strutture residenziali.