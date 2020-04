IL SINDACO – Considerato che, stante l ’emergenza in corso da COVID – 19 , i cittadini sono tenuti a restare nelle loro abitazioni in ottemperanza alle disposizioni di legge, e che il clima è caratterizzato da escursioni termiche, dovute ad un repentino abbassamento della temperatura in alcune zo ne, che non consentono di avere negli ambienti di abitazione temperature idonee alla soglia di benessere; – Premesso che sono pervenute richieste per sollecitare la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento; – Visto il D.P.R. 16/04/2013, n° 74 : “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005, n° 192” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27/06/ 2013, n° 149; – Considerato che il Comune di Diano Marina ricade in zona C ed ai sensi del disposto dell’art. 9 D.P.R. 26/08/93 n° 412, il periodo di esercizio degli impianti termici va dal 15 Novembre al 31 Marzo con limite di ore 10 giornaliere; – Richiamato il primo comma dell’art. 5 del D.P.R. n° 74/2013: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consenti ta sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”; – Ritenuto di assumere il richiesto provvedimento, in via d’urgenza e di necessità, al fine di garantire le esigenze di benessere della collettività e la tutela della salute pubblica, anche in considerazi one dell’emergenza in corso;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ​- Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, che attribuisce al Sindaco il potere di assumere provvedimenti in materia di tutela della sanità pubblica; per le motivazioni di c ui in parte narrativa, AUTORIZZA la proroga degli impianti termici, di distribuzione ed utilizzazione di calore, ai sensi del combinato disposto degli art. 4 e 5 del citato D.P.R. n° 74/2013, su tutto il territorio comunale a decorrere da oggi 01 aprile 2020 al giorno 15 aprile 2020 fino al limite massimo di 5 (cinque) ore giornaliere come previsto dalla norma. Le suddette limitazioni non si applicano nei casi previsti dal comma 5 Art. 9 D.P.R. 412/93 con particolare riferimento alle case di cura, asili nido, scuole materne, alberghi e similari, piscine, saune, ecc.., cui si rimanda. DISPONE che la presente venga pubblicata all’albo pretorio del Comune di Diano Marina e che venga inviata all’Ufficio Relazione con il Pubblico U.R.P. di questo Ente affin ché ne dia la più ampia diffusione sul territorio comunale. ed inviata per opportuna conoscenza: – al Comando di Polizia Municipale di Diano Marina, sede; – all’ Amministrazione Provinciale di Imperia – Settore Ambiente , Viale Matteotti n° 147, 18100 Imper ia. IL SINDACO On. Giacomo CHIAPPORI