L’iniziativa di raccolta fondi del “Mercato della Solidarietà” promossa dalla Consulta comunale delle Associazioni di Volontariato si estende anche online, tramite la nota piattaforma di crowdfunding GoFundMe. Di seguito il ink e la presentazione.

https://www.gofundme.com/f/emergenza-sociale-covid19-tortona

A causa delle restrizioni imposte dalla lotta contro il Coronavirus, numerose persone nella nostra Città hanno perso il lavoro o sono state costrette ad interrompere la propria attività lavorativa.

Di conseguenza numerose famiglie hanno perso il loro principale mezzo di sostentamento e hanno bisogno di un aiuto concreto per superare questo periodo di difficoltà.



Per queste famiglie,

per chi è rimasto solo e non può procurarsi beni di prima necessità,

per le persone che stanno affrontando la malattia,

per coloro che la stanno superando ma ancora non possono fare la spesa in autonomia,

il Comune di Tortona e CAV, Consulta comunale delle Associazioni di Volontariato, mettono a disposizione il conto corrente del “Mercato della Solidarietà”.



Questa raccolta fondi ci aiuterà a dare una risposta concreta e immediata a tutte queste persone e tutto il ricavato verrà direttamente utilizzato per la distribuzione di buoni pasto e l’acquisto di generi di prima necessità.



Grazie al cuore di Tortona, dei Tortonesi e di tutti quelli che vorranno aiutare i nostri concittadini in difficoltà potremo superare questa emergenza sociale.



In alternativa la donazione può essere effettuata alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT04 N050 3448 6700 0000 0000 737

Causale: Emergenza sociale Coronavirus.

Ufficio Stampa Comune di Tortona