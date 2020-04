Fabrizio Falchetto, l’autore dei murale che abbelliscono Tortona e Pontecurone, l’inventore dell’omino di carta e noto artista tortonese di indubbio livello, in occasione di questa emergenza da Coronavirus che ci sta privando tutti delle nostra libertà faticosamente conquistate dopo secoli di lotte e battaglie ha realizzato un nuova opera ad hoc che purtroppo sintetizza molto bene il momento in questione.

La vedete in alto e, in occasione delle Feste Pasquali invita tutti a fare come lui, cioé a rimanere a casa.

Non è certo facile col sole che scalda l’ambiente, le belle giornate e il tepore primaverile, ma bisogna resistere: dobbiamo tutti fare in modo di tenere duro perché soli così a Maggio forse sarà possibile iniziare ad uscire dalle nostra abitazioni pur con tutte le precauzioni possibili che attesa che venga realizzato il vaccino, l’unica cosa che forse, potrebbe veramente farci tornare alla normalità.