Un libro che è una via di uscita dalla sofferenza emotiva, uno di quelli che ti trasformano migliorando la tua esistenza.

Questo in sintesi è “Il gioco divino del ricordo di sé” scritto da Anna Maria Maddalena Dilevrano, 53 anni, Insegnante e fondatrice della Magical Life’s street – Academy.

Il libro è un percorso dove l’autrice guida il lettore, passo dopo passo, nella stanza dove è rinchiuso il tuo bambino interiore lo fa sorridere, lo prende per mano e insieme a te lo porta fuori dove c’è luce, meraviglia, serenità interiore e centratura.

“La risoluzione delle 5 ferite – dice l’autrice – Rifiuto, Abbandono, Umiliazione, Tradimento, Ingiustizia, faranno di te una persona finalmente piena di entusiasmo e libera dai condizionamenti dei filtri che ti hanno difeso da bambino ma che ora sono una gabbia dalla quale è difficile, quando non impossibile, uscire senza avere la chiave. Un manuale che ti aiuterà, dopo la trasformazione a capire i tuoi veri talenti dai quali ripartire per attirare abbondanza, dove l’abbondanza non è solo economica ma anche di benessere e amore.”

Leggendo questo libro si entrerà in possesso delle 5 chiavi per appianare i momenti difficili, per riconoscere al volo chi si ha di fronte e di conseguenza la modalità di dialogo per fare sentire tutti a proprio agio ed essere riconosciuta come una persona di valore con la quale è un piacere stare e condividere.



Il capitolo finale del libro è poi una canalizzazione diretta che permette di capire il perché delle ferite, la reale evoluzione dell’anima e attraverso la quale si riscoprirà senza ombra di dubbio di essere non solo una parte del Divino ma addirittura di guardare il mondo attraverso i suoi occhi.



“Ci sono libri che non sono solo libri ma strade – conclude Anna Maria Maddalena Dilevrano – questo è uno di quei libri che ti cambiano la vita”.

Link del sito dove si può acquistare il libro

Il Gioco Divino del Ricordo di Sè – Risolvi le 5 ferite in 5 passi con il Metodo MeG by Anna Maria Maddalena Dilevrano (Paperback) – Lulu

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE

Anna Maria Maddalena Dilevrano é nata il 5 novembre 1966 a Bologna. Nel 2000 ha incontrato il suo insegnante di pranoterapia e da lì è continuato un percorso che aveva iniziato in giovanissima età.

Ha studiato con diversi insegnanti, diverse discipline ma è attraverso il percorso delle 5 ferite emozionali che la sua vita si è trasformata facendo emergere non solo i suoi talenti ma anche la sua missione nella vita.

Ha continuato gli studi a Milano con la Dottoressa Maria Rosa Fimmanò dove ha appreso la tecnica delle procedure di kinesiologia avanzata con le quali effettua sessioni individuali e di gruppo.

Anna Maria Maddalena Dilevrano Iscritta regolarmente all’associazione SIAF Italia con codice ER2439P-OP Nel Registro Professionale Operatore olistico Livello Professional Qualifiche: Consulente vibrazionale, Planning trainer, Operatrice 5 ferite, Kinesiologa avanzata DNA, Educatrice alimentare fitness, competenze di fitoterapia e fiori di bach, esperta in Qi gong di base. Insegnante e fondatrice della Magical Life’s street – Academy.

Si è diplomata Maestro D’arte all’Istituto ceramico Ballardini di Faenza e ha anche scritto un romanzo dal titolo “Riprendo Fiato”.