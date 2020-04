Ricerca per:

Si informa che da oggi, lunedì 20 aprile 2020, il Consorzio Servizi alla Persona ha attivato una casella postale dedicata per le richiesta dei buoni spesa all’indirizzo buonicovid@cspnovi.it

Nuova casella email per i buoni spesa a Novi Ligure