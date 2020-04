Sabato 25 aprile ricorre il 75′ anniversario della Liberazione: l’Amministrazione comunale di Tortona celebrerà l’evento seguendo le disposizioni attualmente in vigore per contenere il contagio da COVID-19. Per questo motivo, alle ore 8, la messa celebrata dal Vescovo Vittorio Viola sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube di Radio PNR.

Successivamente il Sindaco Federico Chiodi, da solo, renderà omaggio al cippo partigiano di corso Leoniero. Quindi, accogliendo l’invito giunto dalla minoranza del Consiglio comunale, il Primo cittadino si recherà presso il monumento ai fucilati sul Castello: la tradizionale cerimonia in ricordo dei dieci martiri non è infatti stata celebrata quest’anno, sempre a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Una serie di materiali, fra cui testimonianze e documenti messi a disposizione dalla locale sezione dell’ANPI, oltre ai lavori, scritti e video, realizzati dagli studenti delle scuole cittadine, saranno consultabili sul sito istituzionale www.comune.tortona.al.it.