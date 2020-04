Tra le città non capoluogo di provincia di medie dimensioni quella che ha registrato il maggior incremento di decessi in Piemonte è stata Tortona con il 369% di morti in più rispetto allo scorso anno, uan delle arre più

Secondo i dati dell’ Istituto di Statistica (ISTAT) nel mese di marzo. in Piemonte i morti sono cresciuti mediamente del 75% rispetto all’anno precedente. A renderlo noto è il https://www.quotidianopiemontese.it/ che in QUESTO ARTICOLO fa un’interessante disamina sul numero dei decessi si a livello provinciale che per quanto riguarda i maggiori Comuni.

I dati riguardano non un campione scelto secondo canoni di rappresentatività statistica ma una selezione di 1.689 comuni operata sulla base di una valutazione della completezza e della tempestività delle informazioni raccolte.

Di questi 201 sono i comuni piemontesi coinvolti nell’analisi su un totale di 1181 comuni nella regione Piemonte.

I dati pubblicati sono relativi alla mortalità dal primo marzo al 4 aprile 2020 confrontati con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente.

La provincia col maggiore incremento di decessi, contrariamente a quanto si pensava non è Alessandria che ha il 103% ma Biella con il 121% di decesi in più.

In compenso l’area del Tortonese sembra la più colpita. Di seguito i dati