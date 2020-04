Carlo Menigh etti titolare di 111Lab – negozio vintage e piccola galleria d’arte nel centro di Casale Monferrato – decide, grazie anche alla collaborazione con l’artista Giovanni Saldì, di coinvolgere gli amici artisti casalesi e non, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore del Comune di Casale Monferrato, per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria dovuta a COVID-19. Nasce così l’iniziativa Art#together -in collaborazione con Smov Eventi e Comunicazione di Vittoria Oglietti e con Francesca Viale Marchino a nome dello spazio Co-Working Concrete – lanciata sulla pagina Facebook www.facebook.com/art.together.casalemonferrato che raccoglie numerose opere di artisti professionisti e pittori amatoriali che hanno aperto i propri archivi donando una o più opere.

L’iniziativa Art#together , vuol dare un segnale positivo, attraverso l’arte e la cultura, di vicinanza a tutti coloro che lavorano strenuamente per combattere l’emergenza Coronavirus e soprattutto un aiuto concreto da parte di tutti i cittadini al Comune di Casale Monferrato, che in questa difficile occasione, è operativo per combattere l’emergenza. Attraverso la pagina Facebook sopracitata, i fruitori potranno visionare tutte le opere “esposte” accompagnate da una piccola biografia dell’artista, dal titolo del lavoro, dalla descrizione, dai dati tecnici, prezzo “a partire da”, ed il numero identificativo dell’opera. Nel caso in cui un fruitore fosse interessato all’acquisto di un’opera, sarà necessario assicurarsi della sua disponibilit à inviando un semplice messaggio dalla pagina dedicata tramite il pulsante “Invia Messaggio”.

Se ancora disponibile, gli verrà inviato un messaggio di conferma con tutte le istruzioni per effettuare il bonifico in modo corretto e potr à così donare il proprio contributo, anche superiore alla cifra indicata, alle seguenti coordinate bancarie: – intestazione: Comune di Casale Monferrato – IBAN: IT80Q0503422601000000001586 – causale: Emergenza Coronavirus-Art#together + numero identificativo dell’opera . Successivamente, verr à inviata una mail al donatore, con il certificato di attestazione di proprietà dell’opera e tutti i riferimenti per il ritiro della stessa durante l’evento dedicato (con data da destinarsi) al negozio 111LAB di Via Roma a Casale Monferrato. L’evento, sarà occasione d’incontro e di festa per i cittadini di Casale, durante il quale tutti gli artisti di Art#together verranno presentati e ringraziati dalle Autorità per il loro importante contributo. A fine evento verranno consegnate le opere. Nella speranza che questa iniziativa sia un messaggio di unione e sostegno da parte di tutti, si ringrazia in particolare il Comune di Casale Monferrato , nelle persone del Sindaco Federico Riboldi e del Vicesindaco Emanuele Capra ; l’ideatore di Art#together Carlo Menighetti di 111LAB con Fabiano Bellini , l’artista Giovanni Saldì, Vittoria Oglietti di Smov Comunicazione ed Eventi e Francesca Viale Marchino (Co-Working Concrete) che hanno partecipato concretamente alla realizzazione ed allo sviluppo del progetto.