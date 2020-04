Carissimi concittadini , volevo innanzitutto farvi arrivare, da parte mia e di tutta l’Amministrazione, la nostra vicinanza e il nostro affetto in un momento storico delicato in cui la diffusione della pandemia COVID – 19 ci ha costretti improvvisamente a cambia re le nostre abitudini di vita , creando in ciascuno di noi forti preoccupazioni per la salute e incertezze sul prossimo scenario economico che dovremo affrontare .

Sono orgogliosa di essere sindaco di Cervo , perché proprio in questo momento di difficoltà tanti di voi si sono resi disponibili a collaborare per aiutare le persone più fragili e più a rischio della nostra Comunità , contribuendo anche economicamente per offrire buoni spesa a chi si trova in difficoltà . Questo forte senso civico davvero vi onora !

All’inizio del mese di marzo come Comune abbiamo aperto l’Unità di crisi raccordandoci con due importantissime Associazioni, fiori all’occhiello del nostro Comune : la Protezione Civile con la Polizia municipale e la P.A Croce d’ O ro . A loro va il riconoscente ringraziamento per il servizio che prestano e per il rischio di contaminazione a cui si espongono . Con la loro collaborazione abbiamo provveduto a: • Consegnare a domicilio la spesa e i medicinali per le persone anziane a rischio contagio • Sanificare tutte le strade del centro abitato • Sanificare i locali del Comune e delle Scuole • Segnalare i divieti di aggregazione in risposta all’applicazione dei decreti Ministeriali e Ordinanze Regionali e Comunali per far scudo contro il diffondersi del virus. • Controllare gli spostamenti consentiti • Sostenere i casi di segnalazione ASL 1 in isolamento obbligatorio Abbiamo implementato il personale della polizia locale assumendo un nuovo vigile per garantire maggior controllo e sicurezza nel Paese. Per la tutela della salute dei dipendenti comunali si è provveduto ad adottare i criteri previsti dal dl CURA ITALIA con sentendo ai lavoratori di frui re del congedo ordinario pregresso e successiva mente attiva re il lavoro agile , monitorato ogni giorno attraverso la videoconferenza dei funzionari con il Segretario e la Giunta. L’ufficio comunale resta aperto con un solo funzionario dal lunedì al venerdì 8/13 per garantire i servizi di urgenza , ma tutti i funzionari sono operativi mediante l’attivazione del trasferimento di chiamata , dal lunedì al venerdì , dalle 8 alle 13.

Tutte le pratiche continuano ad essere portate ava nti attraverso servizi o on – line Al momento , grazie anche al comportamento responsabile di tutti i cittadini , a Cervo , non sono stati segnalati casi di infezione da COVID – 19 A seguito della pubblicazione del DPCM del 28 marzo 2020 e dell’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 , il Comune di Cervo si sta attivando per rendere fruibile la misura di sostegno ​alimentare a favore dei propri cittadini in situazione di difficoltà attraverso il contributo ministeriale di € 7. 331,15 assegnati al nostro comune . Abbiamo individuato i soggetti aventi diritto, i fornitori, gli strumenti e le modalità di erogazione dei benefici, i criteri di accesso anche per ulteriori casi in situazione di necessità e stiamo adottando tutti gli atti amministrativi e finanziari necessari per erogare i benefici in tempi brevissimi. Per andare incontro alle diverse esigenze dei cittadini abbiamo aperto nel nostro comune DUE SPORTELLI DI ASCOLTO dedicati a :

• ATTIVITA’ PRODUTTIVE (Funzionaria Marisa Delfino tel. 0183/406462 int.5 oppure 3358758811 da lunedì a venerdì ore 8/13 ) Supporto per le domande che gli operatori del settore possono presentare per mutui, contributi Regionali o Ministeriali, a sostegno della loro attività economica • SOCIALE Supporto alle famiglie in difficoltà (Giovanna Severoni tel . 0183/406462 oppure 33587772541 da lunedì a venerdì ore 8/13 ) Abbiamo reso operativo il conto corrente per versamenti liberali a favore di buoni spesa per il sostegno delle famiglie bisognose int estato a: COMUNE DI CERVO – IBAN: IT13 I 0760110500000013554183 – CAUSALE: COVID – 19 SOSTEGNO ALIMENTARE Tutte queste informazioni sono pubblicate anche sul SITO DEL COMUNE DI CERVO Per quanto attiene alle scelte politiche dell’amministrazione , relative al BILANCIO 2020, già pronto per essere approvato entro la fine di marzo, abbiamo ritenuto urgente rimodularne i contenuti per far fronte ad una situazione economica difficile che ci troveremo ad affrontare una volta usciti dall’emergenz a . Come Amministrazione, in accordo col gruppo di opposizione , accogliendo anche le indicazion i delle Associazioni di categoria , consapevoli che la chiusura d i tutte le attività turistico ricettive , co m merciali , imprenditoriali sta provocando il tracollo dell’economia locale , con preoccupante aumento della disoccupazione , riteniamo di dover impegnare risorse a favore dei cittadini, delle aziende turistico ricettive e dei piccoli imprenditori che operano sul terri torio. In tal senso provvederemo ad inserire nei diversi capitoli di bilancio risors e reperite dai tagli su contributi a manifestazioni , risparmi su mancate erogazione di servizi (scolastici, nettezza urbana, appalti pulizia locali…..), riduzione spesa del personale, tagli agli emolumenti del sindaco e della giunta, contributi /agevolazioni dal Ministero, da finalizzare per il sostegno dell a collettività cervese in situazione di bisogno. Voglio esprimere il mio ringraziamento alle categorie di lavoratori cervesi che per garantire i servizi primari si trovano anche loro esposti e in prima linea : i generi alimentari, l a farmacia, l a tabac cheria , gli operatori ecologici. Purtroppo non sappiamo quando usciremo dal tunnel e quando le limitazioni finiranno, ma non possiamo mollare, non possiamo arrenderci. Ora più che mai è il momento in cui il comportamento responsabile di ciascuno di noi può fare la differenz a. Sono certa che … INSIEME CE LA FAREMO ! Il Sindaco Lina CHA