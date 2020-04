A Tortona è attivo ogni martedì dalle 9.30 alle 12.30 il numero 366-620258 per offrire un servizio di consulenza educativa a distanza, per continuare la relazione e il dialogo con le famiglie.

Inoltre è attivo ogni venerdì dalle 9.00 alle 12.00 uno sportello informativo per il sostegno alla genitorialità al numero 340-6555208 o chiamando il Centralino del Cisa 0131-829211.

La scelta di offrire questa opportunità alle famiglie nasce dalla volontà di mantenere vivo l’ascolto, rispetto all’essere genitori in questo tempo difficile, per condividere dubbi, domande, fatiche nella relazione con i figli e tra fratelli, per far fronte insieme ad interrogativi che possono nascere in questa non-ordinaria quotidianità.

Inoltre, ogni mercoledì sulla pagina Facebook @famiglie al futuro 2.0 verrà dato spazio alla creatività, proponendo attività creative, lavoretti fantasiosi, storie da ascoltare e filastrocche da leggere.

Il Centro Famiglia “Famiglie 2.0” si inserisce nell’ambito delle azioni promosse dall’Amministrazione Comunale di Novi Ligure e dalla Cooperativa Sociale Azimut all’interno del progetto “Alleanze Educative” selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

Per INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

areaprogettiazimut@gmail.com

centrofamiglietortona@comune.tortona.al.it

3929073785