Nei giorni scorsi il presidente dell’amministrazione provinciale Domenico Abbo e il vicepresidente Luigino Dellerba hanno incontrato presso la residenza protetta di Borgomaro, accompagnati dal generale Marcello Bellacicco, alcuni dei sanitari della Marina Militare dislocati in varie strutture assistenziali della provincia che più necessitavano di supporto e di ulteriori operatori.

Il Presidente Domenico Abbo e il vicepresidente Luigino Dellerba dicono: <Abbiamo voluto ringraziare personalmente queste persone, che con la loro professionalità sono di sostegno, anche in termini di sicurezza, per i tanti operatori che con spirito di abnegazione hanno vissuto nei giorni scorsi momenti delicati. Anche a loro ovviamente va il nostro plauso>. L’Amministrazione Provinciale si era impegnata nei giorni precedenti assieme al generale Marcello Belllacicco e al Prefetto Alberto Intini per favorire l’arrivo dei sanitari militari, come poi è avvenuto.