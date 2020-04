Il Sindaco è in quarantena a casa da quasi una settimana: dopo un primo tampone positivo, il prelievo sierologico è risultato negativizzato.

Nei giorni scorsi è stato sottoposto ad un secondo tampone ed è attualmente in attesa del risultato. Preso immediatamente in cura dall’ASL1 è stato accompagnato in Ospedale per accertamenti e poche ore dopo è stato riaccompagnato al suo domicilio, dove viene raggiunto quotidianamente dai medici dell’apposito servizio dell’ASL1, come tutti i sottoposti ad osservazione. Le sue condizioni sono stabili e conta di tornare ad essere pienamente operativo nelle prossime settimane.

Nel frattempo, segue e coordina le attività amministrative, negli ultimi tempi quasi completamente concentrate sull’Emergenza Covid-19: grazie alla fattiva collaborazione e al dinamismo dei membri della Giunta e della Amministrazione Comunale tutto procede regolarmente. Non appena ci saranno ulteriori novità, torneremo ad aggiornarvi come abbiamo sempre fatto.