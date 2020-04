A ottobre 2019, nel momento in cui riflettevo sugli argomenti che avrei potuto inserire nella programmazione

per le mie lezioni di Cittadinanza e Costituzione per l’anno scolastico 2019/2020, mai avrei potuto immaginare

la situazione di emergenza e incertezza in cui ci troviamo ora.

In questo particolare momento, confrontandomi ogni giorno con gli studenti e con i colleghi, mi rendo conto

di quanti spunti di riflessione possano nascere, attraverso i quali sviluppare le cosiddette competenze

trasversali di Cittadinanza:

Le limitazioni alle nostre libertà contenute nella Costituzione: libertà personale, libertà di circolazione,

libertà di opinione e comunicazione, libertà di riunione.

I principi fondamentali della Costituzione: principio solidaristico, democratico, tutela dell’ambiente.

I diritti fondamentali dell’uomo: salute, sicurezza, istruzione, assistenza sociale.

Cittadinanza digitale: le fake news, la tutela della privacy, la sicurezza della rete, l’uso consapevole

degli strumenti tecnologici e informatici, i social.

I rapporti economici: i riflessi dell’epidemia sullo sviluppo economico, la politica sociale, il ruolo delle

imprese, le strategie per il futuro.

Il potere legislativo: il ruolo del Governo nella formazione delle norme.



E questi sono solo alcuni esempi.

Gli studenti insomma, dai più piccoli a quelli vicini alla maturità, seppur a volte confusi e spaventati, stanno facendo formazione sul campo! E stanno rispondendo con forza in modo positivo: quanta collaborazione,

quanta solidarietà, quante riflessioni sull’importanza della scuola, sul ruolo della socialità nel nostro

quotidiano. Ricordiamoci che i ragazzi sono il nostro futuro!



E anche io come insegnante adeguo i miei interventi, arricchisco la mia formazione con nuovi contenuti e

cerco di essere il più vicino possibile ai miei studenti, anche a distanza.

Sicuramente anche la scuola uscirà cambiata da questa esperienza, come tutti noi: stiamo sviluppando la

capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, stiamo riorganizzando il nostro percorso dinanzi

alle difficoltà, stiamo cercando di ricostruire sfruttando le opportunità che la vita offre, senza però annullare

la nostra identità.

Simona Merlino Docente di Diritto e Economia presso il Liceo G.Peano di Tortona