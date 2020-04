Cambio sede per la Cia di Tortona, che si trasferisce ampliata e completamente rinnovata in zona stazione, al primo piano di Corso della Repubblica 25, operativa da lunedì 20 aprile.

L’inaugurazione ufficiale si svolgerà appena cessate le misure di emergenza sanitaria.

Il trasferimento degli uffici Cia di via Montemerlo 25 si inserisce nell’ottica di rendere più accessibile la fruizione degli spazi al pubblico. Spiega il direttore provinciale Cia Alessandria Paolo Viarenghi: “Abbiamo deciso di affrontare questo cambiamento per migliorare il servizio offerto agli imprenditori associati e al pubblico che a noi si rivolge per le pratiche Caf e Patronato: la sede nuova si trova in un luogo di più facile accesso con ampio parcheggio davanti, in una posizione strategica e di grande passaggio”.

Gli uffici sono operativi, con orari invariati in situazione di ordinarietà (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il pomeriggio su appuntamento), ma in questo periodo gli operatori rispettano le misure di sicurezza imposte dal Governo e sono disponibili al telefono, il cui recapito resta invariato: 0131-822722.