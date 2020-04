Grazie alla rete di comunicazione che è nata tra le varie associazioni di volontariato e chi opera direttamente sul campo, i Lions di Ovada sono venuti a conoscenza di alcune necessità degli operatori sanitari e, all’unanimità, hanno accolto tali richieste di aiuto donando direttamente all’ospedale di Ovada alcuni prodotti necessari per la santificazione dei locali e per la protezione degli operatori sanitari, mentre è stato consegnato del tessuto TNT per il confezionamento delle tute protettive al “Laboratorio creazioni camici” presso la Pellicceria Scorza, dove degli angeli stanno cucendo i camici per il nostri sanitari.



Poiché la sicurezza dei veri eroi di questo periodo deve essere al primo posto, i soci del Lions Club di Ovada hanno provveduto a reperire e donare delle visiere protettive sia all’ospedale di Ovada, che alla RSA di Lercaro e alla Croce verde Ovadese, nonché ai volontari della Caritas che, in questo periodo di emergenza sanitaria, devono affrontare anche l’emergenza alimentare di molti ovadesi, conseguenza della prima. Tale ultima operazione è stata possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione del “Punto Giovani di Novi Ligure” e dei “NoviMakers” che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro stampanti 3D per realizzare di dette visiere con il materiale tecnico da noi reperito.Naturalmente il Lions Club di Ovada sta già lavorando per altri interventi sul territorio.”