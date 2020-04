Così come 75 anni fa ci sbarazzavamo di un regime oppressivo e un invasore straniero, anche oggi pratichiamo la nostra Resistenza verso un nemico omicida venuto da lontano: il Covid-19.

Non dimentichiamoci delle vittime e degli oltre 160 tra medici, infermiere/i, OSS e soccorritori deceduti in questi mesi di servizio al cittadino. Ora come allora, con strumenti a volte non idonei, i loro colleghi proseguono in prima linea a rischio dell’incolumità propria e dei familiari.

Un ringraziamento anche a tutte le professionalità, quali forze dell’ordine, dipendenti dei supermercati, farmacisti, corrieri, portalettere, operatori ecologici, etc, che si stanno spendendo, e rischiando, per garantirci la continuità dei servizi essenziali e della nostra sicurezza.

Gabriele Farello

Presidente ANPI Casale Monferrato