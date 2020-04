Primi tentativi di un graduale ritorno alla normalità anche a Tortona.

In attesa delle disposizioni che consentano la riapertura totale delle attività, fra cui anche i mercato, il Sindaco Federico Chiodi, per Mercoledì 29 aprile e sabato 2 maggio, ha emesso un’ordinanza con la quale ha disposto

la ripresa in via sperimentale, a partire dal 29 aprile e sino al 3 maggio 2020 entrambe le date comprese,

dello svolgimento delle attività di vendita di soli generi alimentari presso i seguenti mercati cittadini:

 Settore alimentaristi del mercato settimanale del mercoledì e di quello del sabato nella locale

Piazza Milano con presenza massima n. 26 banchi il mercoledì e con presenza massima n. 26

banchi il sabato;

 Mercato contadino KM0 “Città di Tortona” (farmer’s market) bisettimanale del mercoledì e del

sabato mattina nella locale Piazza Tito Speri con presenza massima n. 16 banchi.

Entrambi nell’orario compreso dalle 8 alle 13.

Per il mercato di Piazza Milano del mercoledì e del sabato l’accesso all’area mercatale recintata sarà

permesso alle sole imprese titolari di posteggio con esclusione delle operazioni di “spunta”.

La collocazione dei banchi e dei mezzi avverrà nel rispetto dell’ordinaria distribuzione in due file, all’interno dell’area recintata che sarà allo scopo allestita, secondo le modalità che saranno indicate dagli operatori di Polizia Municipale presenti, che opereranno, a loro indiscutibile ed insindacabile valutazione vista l’eccezionalità dell’emegenza sanitaria e del rilevante contesto di ordine pubblico, un quanto più possibile distanziamento tra i banchi e tra le file.

In particolare, per ottenere un maggiore distanziamento tra le due file e una maggiore possibilità di controllo – agli operatori di Polizia Municipale dell’area nel suo complesso e agli operatori commerciali dei propri clienti, del cui comportamento presso i banchi sono direttamente responsabili – la fila dei banchi ortofrutta subirà uno spostamento verso il centro della piazza ed una rotazione di 180° di ogni singolo banco.

Gli esercenti dei banchi ortofrutta pertanto, nel rispetto della dimensione degli spazi di cui sono titolari, salvo

restrizioni che dovessero risultare necessarie o che spontaneamente l’esercente attui al fine di assicurare il corretto distanziamento tra essi nel rispetto di quanto contenuto nelle presenti disposizioni, posizioneranno i

mezzi al seguito alle spalle del banco di esposizione e vendita addossandoli alla recinzione dell’area ed allestendo il banco rivolto verso la fila degli autobanchi.

L’eventuale movimentazione di parti di recinzione per consentire o agevolare l’accesso dei mezzi nelle fasi pre e post vendita sarà effettuato a cura degli operatori interessati ed alla fine delle operazioni dovranno dai medesimi essere ricollocate nella loro posizione.

Gli operatori dovranno dotarsi di cavi elettrici idonei a raggiungere le centraline di erogazione e dovranno

assicurare la posa degli stessi in modalità tale da non arrecare pericolo di inciampo o fulminazione per i clienti.

Al fine di agevolare le operazioni di controllo da parte degli operatori di Polizia Municipale e fatte salve

eventuali modifiche da essi ritenute necessarie, l’ingresso all’area sarà consentito da un unico varco mentre le

uscite saranno due, ubicate in posizione diametralmente opposta l’una dall’altra, di cui una in adiacenza

all’ingresso con adeguata separazione (almeno mt. 1,50) tra i flussi in entrata e quelli in uscita; in particolare

l’ingresso/uscita dei clienti avverrà da Piazza Milano in prossimità del muro di cinta del cantiere edile

adiacente all’area mercatale mentre la seconda uscita condurrà verso il parcheggio di Piazza Galluzzi.

2) per il mercato contadino KM0 “Città di Tortona” (farmer’s market) del mercoledì e del sabato l’ammissione

degli operatori al mercato, all’interno dell’area recintata che sarà allo scopo allestita, avverrà secondo le

ordinarie modalità ed il vigente regolamento; inoltre i banchi saranno collocati nel rispetto, per quanto possibile, dell’ordinaria distribuzione, fatta salva la facoltà in capo agli operatori di Polizia Municipale presenti,

a loro indiscutibile ed insindacabile valutazione vista l’eccezionalità dell’emergenza sanitaria e del rilevante

contesto di ordine pubblico, di disporre diversamente; l’accesso e l’uscita dei clienti avverrà attraverso un

unico varco posto in corrispondenza dell’accesso stradale di Via Anselmi con adeguata separazione (almeno

1,50) tra i flussi in entrata e quelli in uscita.