Le attività devono concentrarsi soprattutto su ringhiere, mancorrenti, maniglie, pulsantiere, ascensori e, per i condomìni interessati, sulle aree adibite ad ospitare i cassonetti della raccolta rifiuti. Si invitano, inoltre, gli Amministratori di condominio a provvedere alla affissione dell’elenco delle misure igienico-sanitarie prescritte nell’allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, in luoghi ben visibili negli spazi comuni dei condomìni. L’attività di sanificazione dovrà essere effettuata, a partire da oggi, almeno una volta alla settimana nei luoghi di fruizione e passaggio e due volte alla settimana nei luoghi di raccolta rifiuti.

l sindaco del Comune di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, a seguito della attuale situazione epidemiologica, al fine di realizzare una compiuta azione di prevenzione e tutela della salute pubblica, invita tutti gli Amministratori di condominio e i proprietari di edifici plurifamiliari (ove vi siano spazi di proprietà comune) a provvedere alla sanificazione degli spazi comuni sia esterni che interni di pertinenza condominiale, mediante l’utilizzo di prodotti contenenti principi attivi idonei e certificati, che scongiurino rischi per la salute umana, animale ed ambientale.