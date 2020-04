Buongiorno,

Dobbiamo purtroppo rilevare che, nonostante la legge quadro 7.3.1986 n.65, abbia istituito la Polizia Municipale, anche la vostra spett.le Redazione continua a pubblicare articoli e notizie relativi all’attività dei ” Vigili Urbani “. ( link a https://www.oggicronaca.it/2020/04/a-tortona-le-forze-dellordine-hanno-ricordato-andrea-gastaldo-vice-comandante-dei-vigili-morto-per-il-virus-le-immagini/)

Giusto nella giornata di ieri questo Sindacato ha stigmatizzato l’intervento dell’ex Ministro dell’Interno Sen. Matteo Salvini proprio per lo stesso motivo ed a tal fine siamo a richiedere per il futuro di voler utilizzare il termine appropriato che compete ai lavoratori di questa categoria, della quale lo scrivente Sindacato è quello maggiormente rappresentativo in Italia.

Il Sen. Salvini si è scusato pubblicamente ed ha utilizzato il termine esatto che prego voler utilizzare anche in futuro negli articoli che la Vs. Spett.le Redazione riterrà di pubblicare. Desidero ricordare per completezza di informazione che la Polizia Municipale e la Polizia Provinciale considerati assieme formano la Polizia Locale.

Con rinnovata stima, a nome delle donne e degli uomini della polizia locale che in questa Provincia rappresento, porgo i migliori saluti.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE Ileana Pesavento

Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale

Il segretario provinciale del SULPL ha sicuramente ragione: da ben 34 anni i Vigili Urbani non si chiamano più così ma Polizia Municipale. E’ vero.

Facciamo rilevare però che all’interno dell’articolo la parola “Vigili Urbani” non compare ma viene utilizzato il termine corretto, cioé “Polizia Municipale.”

Abbiamo usato la parola “Vigili Urbani” per diversi motivi.

Il primo è che quando si fanno dei titoli di giornali a volte usare “Polizia Municipale” è troppo lungo rispetto alla parola “Vigili” che abbiamo scritto nell’articolo.

Il secondo motivo è che molti cittadini identificano i Vigili Urbani proprio nei Vigili Urbani e continuano a chiamarli così perché nell’immaginario collettivo sono rimasti Vigili Urbani, in quanto “vigilano” nel settore urbano cioé in città e questo è sicuramente un complimento oltre che un compito importante.

Quindi noi, per cercare di cambiare un po’ questa radicata mentalità, usiamo indifferentemente i tre vocaboli (vigili Urbani, Polizia Municiplae e Polizia Locale) anche perché è molto utile per un giornalista avere dei sinonimi da utilizzare quando scrive.

L’ultimo motivo è che – come può ben vedere dall’immagine commovente che pubblichiamo in alto, dove tanti tortonesi hanno messo dei fiori in ricordo di Andrea Gastaldo – nell’insegna sopra l’ingresso al Comando di Polizia Municipale c’è scritto chiaramente “Comando Vigili Urbani”.

Non c’è scritto “Polizia Municipale” o “Polizia Locale” ma proprio “Vigili Urbani”.

E allora io mi chiedo: perché dopo 34 anni quell’insegna non è stata cambiata?

Perchè tutti i sindaci che si sono succeduti (almeno 7 più un commissario prefettizio) non hanno cambiato quell’insegna?

Perché gli stessi Vigili Urbani in ben 34 anni non hanno chiesto di essere chiamati come la normativa vuole e hanno fatto cambiare quell’insegna? Perché hanno voluto lasciarla? Mi sembra impossibile che in 34 anni tutte le volte che ognuno degli oltre 25 agenti non si sia mai accorto che ci fosse scritto “Vigili Urbani” e che nessun agente abbia mai sollevato la questione.

Aggiungo che non c’è solo l’insegna ma anche l’insegna di marmo all’esterno in grigio, quella che vede sulla destra della foto.

La risposta che mi sono dato è che – evidentemente – tutti volevano continuare ad essere chiamati anche “Vigili Urbani”.

Per cui a differenza dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini io non mi scuso in quanto indirettamente “legittimato” ad usare quel termine. Quando il Comando di Polizia Municipale avrà sul suo ingresso la dicitura “Comando di Polizia Municipale” e non più “Comando dei Vigili Urbani” allora le darò ragione e invece che usare indifferentemente i tre vocaboli eviterò di usare la parola “Vigili Urbani”.

Spero di essere stato chiaro, ma soprattutto spero che dopo 34 anni che l’insegna resiste ed è perfettamente funzionante non vorreste certo spendere soldi pubblici per cambiarla in seguito a questa lettera.

Tra i due mali, a quel punto non saprei proprio quale scegliere e in fondo, quell’insegna non è sbagliata perché voi, comunque, per la gente, rimanete sempre Vigili Urbani e io – come ho spiegato sopra – lo reputo un complimento.

Angelo Bottiroli – Direttore di Oggi Cronaca