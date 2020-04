In questo momento dove, forse anche grazie alla bella stagione sembrano propensi a trasgredire alle norme uscendo fuori dalla propria abitazione vanificando tutti gli sforzi fatti fino ad ora, Andrea Bani, presidente della Confesercenti di Tortona si sente in dovere di lanciare un messaggio forte e chiaro a tutti i tortonesi.

“Teniamo duro – dice Bani – stiamo a casa, per ripartire con nuove iniziative per Tortona. Colgo l’occasione per informare tutti che l’ Associazione Confesercenti ha aperto un canale telematico a cui tutte le imprese, partite Iva possono rivolgersi gratuitamente per tutti i dubbi sui provvedimenti per l’ emergenza Covid 19.”

“Infine – conclude – volevo ringraziare, il Sindaco, il Vicesindaco, la giunta comunale, consiglieri di opposizione e soprattutto TUTTO lo staff medico del nostro ospedale per il grande lavoro che stanno facendo e confortare tutti i commercianti, artigiani, dicendo che torneremo tutti assieme più forti di prima e con nuove iniziative, cercando di far dimenticare questo incubo. Forza e… Stiamo a casa!!!”