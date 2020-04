Un ringraziamento va ai Tortonesi che hanno risposto con generosità all’appello di sostenere l’iniziativa del Mercato della Solidarietà attivato da Comune e CAV per sostenere il progetto di Spesa Solidale, consentendo di raccogliere in pochi giorni una somma di circa 150 mila euro.

Da ieri è online sul sito del Comune una pagina che illustra questo servizio così come i moduli per il bonus spesa, finanziati invece con i circa 144 mila euro destinati a Tortona dal Governo centrale: i moduli possono essere compilati e inviati online senza che sia necessario, quindi, recarsi in Municipio.

Per informazioni sono stati attivati tre numeri appositi 0131-864249, 864471 e 864472, raggiungibili dal lunedì a venerdì, ore 9-13.

Comune di Tortona