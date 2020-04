Supporto psicologico per chi sta affrontando in prima linea l’emergenza Covid-19: è questo il nuovo servizio attivato per aiutare operatori di protezione civile, primo soccorso e forze dell’ordine impegnate in questo difficile e particolare momento.

«La psicologa e psicoterapeuta Emanuela Serafino – hanno spiegato il sindaco Federico Riboldi e il coordinatore del Nucleo Comunale Volontari Protezione Civile Enzo Amich – ci ha proposto di mettere a disposizione a titolo volontario la propria professionalità per aiutare chi quotidianamente, da oltre un mese, sta operando in prima linea contro il CoronaVirus. Abbiamo accettato subito con gratitudine l’offerta, perché è proprio durante le emergenze che si è sottoposti a un notevole stress psicologico: un grazie, dunque, alla dottoressa Serafino, perché per superare questo difficile momento c’è bisogno di tutti».

Il servizio di supporto psicologico sarà sia on-line sia telefonico disponibile tutti i giorni per due ore. Gli operatori sono già stati avvisati e potranno mettersi in contatto al bisogno direttamente con il servizio offerto.