Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

In questo modo, i bambini entreranno a far parte della squadra di tutti gli operatori che, quotidianamente, combattono l’emergenza, lasciando spazio alla loro creatività e rallegrando tutti coloro che stanno attraversando un momento difficile nel contrastare questo nemico invisibile.

Il progetto nasce dall’esigenza di “colorare” questo momento di emergenza e renderlo meno “grigio”. I più piccoli, dotati di fantasia e creatività, decoreranno mascherine per tutto il personale impiegato in questo fronte comune contro il Coronavirus.

er portare un raggio di luce in questo periodo buio, il Comune di Acqui Terme in collaborazione con la Protezione Civile promuove un concorso di disegno dal titolo “Disegna un sorriso”, riservato agli studenti delle Scuole primarie di I grado.